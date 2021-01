Jovem motociclista morre em batida com caminhonete na DF-251

PM Pedro Marra

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma jovem motociclista morreu, nesta sexta-feira (30/1), às 20h21, após se chocar com uma caminhonete, na DF-251. O acidente, ocorrido próximo ao bairro Marajó, em Cristalina (GO), vitimou Elisnete Cabral Pereira, 26 anos. Ela colidiu frontalmente sua moto com o veículo de Ercilio da Silva Neto, 52 anos, que não se feriu.

Os dois receberam atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Somente Elisnete não resistiu aos ferimentos e veio à óbito no local.

Os bombeiros atenderam a ocorrência com quatro viaturas e 17 militares. O passageiro da motocicleta, JSR, 17 anos, apresentava escoriações e se queixou de dor nas costas.

Uma viatura do Samu prestou apoio à ocorrência. O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).