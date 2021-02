Acidente em barranco deixa uma mulher morta e uma criança ferida

AM Ana Maria da Siilva

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Na tarde deste domingo (31/1), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para um atendimento na estrada de chão do Setor de Chácaras Padre Lúcio, que liga Brazlândia a Águas Lindas de Goiás (GO). Um Corsa branco caiu no barranco, capotou e parou na margem da estrada de terra. No veículo, havia cinco passageiros, incluindo uma criança.

A criança de 2 anos sofreu lesões na região frontal da cabeça. Ela foi atendida e transportada pelo CBMDF ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e estava consciente, orientada e estável. Uma senhora, identificada como Formosina, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A passageira Neidimara Santos Gomes, 23, anos foi atendida e transportada pelo CBMDF ao HRC, com dores no ombro direito e estava consciente, orientada e estável. O motorista Renato Pedro da Silva, 29 anos, não se feriu.

Segundo a corporação, duas vítimas precisaram de apoio e transporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao HRC. Uma delas era Genildo Santos Gomes, 21, com ferimentos graves. A outra pessoa não foi identificada.