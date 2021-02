Mesmo com chuva, previsão para a semana é de calor no DF

JC Jéssica Cardoso*

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

A previsão é de que os brasilienses sintam um pouco mais de calor nesta semana, mesmo com as chuvas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas máximas devem ficar entre 28ºC e 30ºC; e as mínimas, em torno de 15ºC, principalmente nas primeiras horas da manhã.



Para os próximos dias, também estão previstas chuvas, e umidade em torno de 95% e 35%. O meteorologista do Inmet Heráclio Alves explica que, devido às temperaturas e umidade alta, a sensação é de que o dia fique mais abafado. “Isso ocorre por causa do clima de verão, quando as temperaturas são mais elevadas, mesmo com as chuvas, o que traz a sensação de que está mais quente”, esclarece.

Segundo o meteorologista, as chuvas em forma de pancadas vão ser acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas, e devem ocorrer no período da tarde e início da noite. “A recomendação é de que as pessoas evitem ficar em áreas abertas e nem se proteger embaixo de árvores”, alerta o especialista.



*Estagiária sob a supervisão de Adson Boaventura