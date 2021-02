Covid-19: comissão da CLDF recomenda ações para evitar aglomerações na vacinação

SS Samara Schwingel

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Em ofício enviado na tarde desta segunda-feira (1º/2) ao secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, a Comissão Especial da Vacina da Câmara Legislativa do DF solicitou que a pasta amplie o número de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que realizam a vacinação de idosos, além de pedir mais postos de imunização por drive-thru e dias específicos de vacinação para cada faixa etária entre os maiores de 80 anos.

As recomendações feitas ao Executivo local visam evitar aglomerações de idosos, como as encontradas durante o primeiro dia de vacinação deste grupo.

“Fizemos uma pesquisa e estados que já estão vacinando os idosos optaram por dividir melhor as faixas etárias, começando por pessoas com mais de 95 anos. Nestes locais, as queixas de fila ou aglomeração são pequenas. A desorganização de hoje é inaceitável. Muitos idosos saíram do isolamento justamente para receber a vacina e ficaram mais expostos. Precisamos proteger a saúde deste grupo que é o mais vulnerável”, alega Fábio Felix, presidente da comissão.

As recomendações feitas incluem: descentralização e ampliação do número de postos de vacina na modalidade drive-thru, assegurando maior distribuição e menor concentração de pessoas no mesmo local; distribuição por grupos etários específicos, de modo a assegurar dias específicos para vacinação de acordo com a idade; maior oferta de horários para agendamento e disponibilização de mais Unidades Básicas de Saúde, que contemplem mais pessoas, além das que têm dificuldades de locomoção; ampliação do número de unidades de vacinação.