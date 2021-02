Calor e chuvas isoladas continuam nesta terça-feira no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

O calor continua em todo o Distrito Federal nesta terça-feira (2/2). No entanto, mesmo com as temperaturas altas e a baixa umidade previstas para o dia, há chances de chuvas no período da tarde em áreas isoladas.

A temperatura mínima, de 17ºC, foi registrada nas primeiras horas da manhã, em Águas Emendadas, em Planaltina. A máxima pode chegar aos 32ºC no período mais quente do dia, entre 14h e 16h. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 35%. O céu fica de parcialmente nublado a nublado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva ocorrerá de forma isolada e acompanhada de trovoadas entre o fim da tarde e o início da noite. Há possibilidade de ventos fortes em alguns períodos das precipitações, por isso é preciso ter cuidado e evitar ficar em lugares abertos.

O meteorologista Mamedes Luiz Melo explicou que as chuvas vão aumentando gradativamente no decorrer desta semana. "Começou domingo de forma pontual, ontem foi a mesma coisa e hoje também será. A partir de quinta-feira acontecerá em todas as cidades do DF", afirmou o especialista.

Com a possibilidade de chuvas e ventos fortes, os brasilienses precisam tomar uma série de cuidados para evitar acidentes. Veja abaixo algumas orientações:

- Em caso de tempestade com raios, procure abrigo.

- Não se exponha à chuva.

- Não se abrigue embaixo de árvores.

- Não fique exposto em meios líquidos. Exemplo: lagos, lagoas, rios, praia, piscinas e outros.

- Não se exponha em lugares abertos. Exemplo: áreas descampadas, campos de futebol e lugares isolados.

- Evite a rua e andar, principalmente, embaixo da rede elétrica.

- O interior do carro é um local isolado e seguro.