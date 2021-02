No Jardim Botânico, vacinação é feita somente por drive-thru

CM Cibele Moreira

Célio Neves de Castro, 88, aproveitou o passeio por Brasília para garantir a vacina contra a covid-19 - (crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Moradores do Jardim Botânico, Jardins Mangueiral, São Sebastião e cidades próximas ganharam, nesta terça-feira (2/2), um ponto exclusivo de vacinação por drive-thru, no Centro de Práticas Sustentáveis no Jardins Mangueiral. A equipe de reportagem do Correio esteve no local e percebeu uma fila de espera com tempo médio de uma hora.

Para agilizar o atendimento, um servidor da secretaria de Saúde fazia a entrega de um QR Code ou da ficha de cadastro em papel, para que o idoso ou acompanhante pudesse preencher. Duas tendas de parada estavam aplicando as vacinas.

O aposentado Mario Teixeira de Andrade, 82 anos, comemorou a vacinação. "Estou feliz demais. Assim que estiver imunizado vou para Ibituruna, em Minas Gerais, encontrar os meus amigos e parentes", conta. A intenção dele é passar mais de um mês para matar a saudade da terra natal.





De passeio por Brasília para visitar a filha Luciana Castro, 38, o morador de Goiânia Célio Neves de Castro, 88, aproveitou para se vacinar no ponto drive-thru do Jardins Mangueiral. "É bom prevenir, com essa vacina vamos vê se melhora", apostou o idoso, que sente saudade do abraço dos familiares e dos amigos.