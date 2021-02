Covid-19: Saúde vacina mais de 16 mil pessoas no DF, nesta terça-feira

SS Samara Schwingel

Até agora, o Governo do Distrito Federal (GDF) recebeu mais de 166 mil doses da CoronaVac e da Covishield - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Nas últimas 24 horas, 16.753 pessoas receberam a primeira dose contra a covid-19 no Distrito Federal. O número é o maior registrado desde o início da imunização contra o novo coronavírus no DF, em 19 de janeiro. No total, 76.424 pessoas foram vacinadas. Os dados são da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Até agora, o Governo do Distrito Federal (GDF) recebeu 125.160 doses da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e 41,5 mil doses da Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca.

Cerca de 5% das doses das duas vacinas ficam na reserva técnica da Secretaria de Saúde, para suprir possíveis perdas ao longo da campanha. A pasta informa que, dessa maneira, há estoque em caso de necessidade de reposição.

As vacinas ficam armazenadas na Rede de Frio do DF e são distribuídas de acordo com a demanda de cada região de saúde. Até às 19h desta terça-feira (2/2), 99.690 doses haviam sido entregues nas unidades de atendimento.

A Região Central é a que mais recebeu doses. Ela conta com mais de 34 mil unidades de imunizantes, sendo que 27 mil foram aplicados. A Região Leste está em último lugar, contando com 5 mil doses — das quais 3 mil foram aplicadas.

Confira o total de doses aplicadas por região

Região de Saúde Central

Locais: asas Sul e Norte, lagos Sul e Norte, vilas Planalto e Telebrasília, Varjão, Cruzeiro, Noroeste e Sudoeste/Octogonal

Doses aplicadas: 27.033

Região de Saúde Sudoeste

Locais: Taguatinga, Vicente Pires, Águas Claras, Arniqueira, Recanto das Emas e Samambaia

Doses aplicadas: 12.306

Região de Saúde Oeste

Locais: Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol e Brazlândia

Doses aplicadas: 8.612

Região de Saúde Sul

Locais: Gama e Santa Maria

Doses aplicadas: 9.700

Região de Saúde Norte

Locais: Planaltina, Sobradinho, Sobradinho 2 e Fercal

Doses aplicadas: 6.653

Região de Saúde Centro-Sul

Locais: Guará, Cidade Estrutural, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Park Way, Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA)

Doses aplicadas: 8.623

Região de Saúde Leste

Locais: Paranoá, Itapoã, Jardim Botânico, São Sebastião e Jardins Mangueiral

Doses aplicadas: 3.497