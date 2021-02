Carro capota próximo ao Shopping ID, na Asa Norte

JC Jéssica Cardoso*

Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram o condutor já fora do veículo - (crédito: Divulgação/Detran-DF)

Nesta quarta-feira (3/2), um Chevrolet Spin prata capotou na entrada da quadra 902, próximo ao Shopping ID. Ao chegar ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou o condutor fora do veículo, consciente e orientado. O acidente aconteceu por volta das 13h.

De acordo com o CBMDF, não há informações se o motorista foi arremessado ou saiu sozinho do veículo. O homem, que estava sem ferimentos graves, recusou transporte ao hospital pela equipe. O motorista não estava sob efeito de álcool, segundo informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).



Chevrolet Spin prata capota próximo ao Shopping ID (foto: Divulgação/Detran-DF)

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel