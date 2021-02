Casal é preso ao ser flagrado embalando drogas na frente dos filhos

DD Darcianne Diogo

A investigação durou 15 dias e o casal foi detido no Gama - (crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais civis da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) prenderam um homem, de 36 anos, e uma jovem, de 23, por tráfico de drogas. O casal, segundo as investigações, comercializava os entorpecentes na frente dos próprios filhos, de 8 meses e 1 ano e 6 meses.

Os dois foram detidos nesta terça-feira (2/2), na Quadra 17 do Setor Sul do Gama, após os policiais receberem inúmeras denúncias anônimas de moradores da região informando sobre a intensa movimentação do local. Os denunciantes afirmaram, ainda, que o tráfico era presenciado pelos dois filhos do casal.

A investigação durou 15 dias e a equipe constatou que os suspeitos escondiam as drogas dentro do carrinho de uma das crianças, na intenção de despistar os policiais. A jovem foi presa no quarto de casa enquanto embalava cocaína para a venda. No cômodo, os dois filhos dormiam no momento da ação criminosa. Os dois foram detidos e autuados por tráfico de drogas. Caso sejam condenados, podem pegar de cinco a 15 anos de prisão, além do pagamento de R$ 500 a R$ 1,5 mil dias-multa.