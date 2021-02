Sorteio de apartamentos do Parque dos Ipês será nesta sexta

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) fará novo sorteio para definir andares e números das 288 unidades habitacionais do empreendimento Parque dos Ipês (Crixá IV) nesta sexta-feira (5/2), às 14h. Veja abaixo se seu nome está na lista.



Para garantir a segurança e conter a proliferação de casos da covid-19, o evento acontecerá de forma virtual e a transmissão será feita na página do Facebook da companhia.



Após o sorteio, as próximas etapas vão incluir vistoria dos imóveis, assinatura de contrato e entrega de chaves. As datas serão divulgadas em breve pela Codhab.



Entre as pessoas que vão acompanhar a transmissão on-line estão autoridades, representantes do GDF, Instituto Brasil Adentro (responsável pelo Trabalho Social do Crixá) e a comissão representando os futuros moradores.



Empreendimento



O Parque dos Ipês está localizado em São Sebastião e é destinado para os candidatos da faixa de renda 1 (R$ 0 a R$ 1.800). Os apartamentos são de 47,65 m² e 47,75 m², e possuem dois quartos, sala, cozinha e banheiro.



O condomínio conta com estacionamento, área de lazer, centro comunitário e escola pública.



Clique aqui para ver a lista dos participantes do sorteio.