Presa estelionatária que recebeu R$ 400 mil aplicando golpes de pacotes de viagem

SP Sarah Peres

Cristiana Araújo era procurada pela Polícia Civil por crime de estelionato - (crédito: Divulgação/PCDF)

Agentes da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) capturaram, nesta quinta-feira (4/2), uma estelionatária de 36 anos, acusada de conseguir R$400 mil aplicando golpes de pacotes de viagem. Cristiana Araújo Costa é investigada há um ano, após registro de 41 ocorrências de fraudes na comercialização de moeda estrangeira e pacotes de turismo. Em 2019, a suspeita chegou a ser presa preventivamente, mas conseguiu o direito de responder ao processo em liberdade e passou a faltar às sessões na Justiça.



Cristiana se passava por profissional bem-sucedida e frequentava locais requintados, para ganhar a confiança das vítimas. Os golpes da estelionatária vieram à tona após a personal trainer Renata Costa ter fechado um pacote de viagem com o marido para a Grécia, para comemoração do aniversário de casamento.

"Ela me ofereceu tarifas ótimas e, onde eu colocava empecilho, ela vinha com uma solução. Ela falava muito bem, e aquilo me deixou tranquila", contou Renata ao Correio, à época da denúncia. A vítima transferiu R$ 18 mil a Cristiana.

"Passaram-se duas semanas e nada do meu voucher chegar. Falei com a Cristiana, e ela me passou um número. Quando acessei o site (da companhia aérea), o número dava como inexistente. Fui atrás de novo, ela passou outro número, e esse valeu, mas apareceu apenas como reserva e não como compra efetivada. Foi aí que percebi que algo estava errado", relatou Renata.

Intertítulo

Depois de Renata, dezenas de vítimas procuraram a 9ª DP, segundo o delegado Tiago Carvalho, responsável pelas investigações. "Verificamos que diversas ocorrências tinham sido registradas em delegacias do DF. (Os crimes) tinham o mesmo modus operandi do adotado pela acusada, e pudemos comprovar que se tratava dela. Com a comprovação, a Justiça permitiu a prisão cautelar", detalha.

"A detenção preventiva acabou revogada, porque a Justiça decidiu que a suspeita respondesse ao processo em liberdade. Contudo, ela não foi mais encontrada e, assim, houve novo mandado de prisão. A isso também se soma o fato de que havia outros inquéritos abertos por crimes contra ela", acrescenta o investigador.

O delegado afirma que o segundo mandado de prisão preventiva saiu há um ano. "Recebemos a informação de que ela estaria escondida no município de Caldas Novas, em Goiás, e passamos a monitorar a acusada. Nesses casos em que o estelionatário é posto em liberdade, eles fazem de tudo para não serem presos. Mas não adianta fugir da polícia", destaca Tiago.

Cristiana seguirá detida por tempo indeterminado e está a caminho do Distrito Federal, onde ficará à disposição da Justiça. "Outras ocorrências policiais foram abertas contra a suspeita por golpes aplicados neste ano, nos mesmos moldes dos verificados em nossas investigações", finaliza o delegado.