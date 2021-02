Inscrições para conselho de igualdade racial estão abertas

CB Correio Braziliense

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (4/2) o edital de abertura para o processo seletivo de composição do Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial (Codipir). Serão 22 vagas, divididas entre titulares e suplentes ao biênio 2021/2023.



Para participar, os candidatos devem efetuar a inscrição, presencialmente, até 5 de março, no prédio da secretaria, localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN).



Inscritos



Poderão participar entidades, instituições, organizações não governamentais (ONGs) e associações que tenham comprovação de, no mínimo, três anos de existência e atuação na promoção da igualdade racial. A composição dos representantes da sociedade civil deve priorizar as comunidades negras, indígenas, de matriz africana, cristãs e os povos ciganos.



Na hipótese de não haver número de entidades inscritas suficiente para ocupar as vagas prioritárias, as remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelas demais entidades, observando a ordem de classificação.



O processo de seleção será composto por três etapas: inscrição, habilitação das candidaturas e seleção dos representantes da sociedade civil. Sendo assim, a seleção será conduzida por comissão de seleção constituída por meio de portaria a ser editada pela Sejus.



Inscreva-se:



Processo seletivo do Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial (Codipir)

Inscrições presenciais até 5 de março

22 vagas

Endereço: Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), Quadra 01, Lote C, 3º andar, Edifício Comércio Local

Informações: (61) 3213-0768 / subdhir@sejus.df.gov.br

Edital (02/2021) disponível na página 44 do DODF nº 24, de 4/2/2021