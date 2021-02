DD Darcianne Diogo

Detento morreu baleado ao sair de presídio para trabalho externo, no SIA. - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um preso do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) morreu baleado, na manhã desta sexta-feira (5/2), em frente à unidade prisional, situada no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O caso é investigado como homicídio pela 8ª Delegacia de Polícia (SIA). As informações foram confirmadas ao Correio pela Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape).

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar do DF (PMDF), que atendeu a ocorrência inicialmente, informou que, por volta das 7h desta sexta-feira, o preso, que não teve a identidade revelada, entrou em um Golf prata e, em seguida, foi baleado por criminosos. Até a última atualização dessa reportagem, ninguém havia sido preso.

A Seape confirmou a informação e disse que o custodiado saía do CPP para o trabalho externo. O local ficou aos cuidados da Polícia Civil do DF.

Aguarde mais informações