Operação Boi na linha: PCDF recupera gado que era objeto de golpe

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) concluíram, na quinta-feira (4/5), a operação Boi na linha, que tem o objetivo de cumprir mandado de busca para apreender bovinos cuja venda foi anunciada no site da OLX.

Segundo os agentes, uma das vítimas anunciou, em 27 de janeiro deste ano, oito cabeças de gado à venda no site da OLX, sendo dois machos e seis fêmeas, totalizando oito animais, todos no valor de R$ 30.000.

Um dia depois, em 28 de janeiro, por volta das 21h28, uma pessoa afirmou estar interessada na compra das cabeças de gado anunciadas e perguntou para a vítima se ela tinha mais animais para venda. A vítima disse que sim, e o negócio foi concluído com a venda de mais duas vacas e um bezerro. No total, o valor ficou em R$ 36.500. A pessoa ainda pediu que enviasse as fotografias das cabeças de gado anunciadas, o que a vítima fez.

No dia seguinte, 29 de janeiro, as partes decidiram fechar negócio, tendo o suposto comprador afirmado que, na segunda-feira (1/2), mandaria uma pessoa à chácara da vítima para olhar os animais. Sem o conhecimento da vítima, o estelionatário clonou o anúncio da venda do gado e o publicou na OLX como se ele fosse o dono dos animais. Mas ele ofertou a venda por valor inferior ao da vítima.

Interessado na compra dos animais, o representante de um haras no Recanto das Emas contatou o estelionatário e se disse interessado na compra dos animais. As partes acertaram a negociação pelo valor de R$ 12.800. Em seguida, o criminoso informou que os animais estavam em uma fazenda em Sobradinho, e mandou o representante do haras ir até lá para ver os animais. Caso gostasse, poderia fazer um depósito na conta por ele informada e já levar os bovinos.

No mesmo momento, o estelionatário disse para a vítima que iria mandar um representante olhar os animais e, caso ele gostasse dos mesmos, iria fazer o pagamento. Após ver o gado, o dono do haras fechou o negócio e transferiu a quantia combinada.

O golpista ainda enviou para o vendedor um falso comprovante de transferência bancária. A vítima entregou os animais negociados, crendo que o pagamento teria sido realizado.

Mandados



Durante a operação, os policiais da 35ª DP cumpriram o mandado de busca e apreensão e conseguiram recuperar os bovinos envolvidos com o golpe, os quais haviam sido levados para o haras. O gado foi entregue em depósito à vítima.

A Polícia Civil do DF explica que, em golpes como esse, os autores atuam como intermediários da compra e venda anunciada e convencem as vítimas a não discutirem os valores do negócio e a realizarem o pagamento para uma conta em nome de terceiro. Com isso, induzem o vendedor a errar com o envio de um falso comprovante de transferência bancária, fazendo com que ele entregue o bem, sem ter, de fato, recebido o pagamento.

“Desta forma, orientamos que as partes conversem diretamente sobre a compra e venda a ser realizada, sem a utilização de intermediários; discutam os valores ajustados; o comprador deve realizar o pagamento para contas bancárias em nome da própria pessoa que lhe mostrou o bem ou com quem tratou pessoalmente. E, principalmente, somente entregar o bem após consultar o saldo bancário de sua conta e atestar o recebimento do valor negociado”, orienta o delegado-chefe da 35ª DP, João de Ataliba Neto.

A investigação prossegue para identificar o autor do golpe. Para denunciar o paradeiro do criminoso, basta ligar para o telefone da PCDF, disque 197.