Adolescente fica em estado grave após carro parar em barranco

DD Darcianne Diogo

(crédito: CBM-DF)

Uma adolescente de 16 anos sofreu traumatismo craniano e está em estado grave após o carro em que ela estava com a família atravessar a via no sentido contrário e parar em um barranco. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (6/2), no acesso à marginal do balão do Colorado, em Sobradinho.

No carro, um Fiesta branco, estavam ainda a mãe da adolescente, de 37 anos, e o pai. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou os primeiros socorros e encaminhou a mãe e a jovem ao Hospital de Base. A passageira não apresentava ferimentos aparentes, segundo informou a corporação, mas passará por avaliação médica. O motorista também não se feriu.

Já o quadro de saúde da adolescente é considerado grave. A suspeita é de que ela tenha sofrido traumatismo craniano. Aos bombeiros, o condutor contou que o pneu do veículo furou o que fez com que ele perdesse o controle da direção, atravessando a via no sentido contrário e parando em um barranco.

Acidentes

Ao longo da manhã deste sábado ocorreram, ao menos, outros dois acidentes no DF. Um deles deixou um jovem de 21 anos morto em Samambaia. Natan Vaz de Oliveira, conduzia uma Honda CB 300R vermelha, quando caiu da moto. A equipe do CBM-DF constatou o óbito no local.

Na madrugada deste sábado, um homem de 42 anos perdeu o controle da direção e colidiu com outro veículo. O motorista foi transportado em estado grave ao Hospital de Base com suspeita de traumatismo craniano.

O condutor do outro carro, um Logan prata, não ficou ferido e não precisou ir ao hospital. A passageira de 20 anos, no entanto, aparentemente não se feriu, segundo os bombeiros, mas por estar na 18ª semana de gestação foi encaminhada ao hospital para avaliação médica. O terceiro passageiro, de 42 anos, saiu ileso e também não precisou de transporte ao hospital.