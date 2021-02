Vacina: confira os locais onde será aplicada segunda dose da Coronavac

AM Ana Maria da Silva

Esta semana, a Saúde continua com a aplicação da vacina nos grupos prioritários - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A segunda dose da vacina Coronavac para os primeiros vacinados da campanha começa a ser aplicada nesta segunda-feira (8/1). De acordo com o cronograma da Secretaria de Saúde (SES), a segunda aplicação desta vacina deve ser realizada de 14 a 28 dias, contados a partir da aplicação da primeira dose.

No último domingo (7/2), o Distrito Federal recebeu mais um lote de vacinas. A Rede de Frio contabilizou a entrega de 37.400 doses da CoronaVac. O quantitativo inicialmente previsto era de 60 mil doses. Com a chegada do novo lote, o Comitê de Vacinação do DF decidiu que continuará a aplicação da primeira dose nos grupos prioritários já iniciados.

Até a última sexta-feira (5/1), a Saúde imunizou 97.793 pessoas dentro dos grupos prioritários. De acordo com a pasta, a Unidade da Federação ocupa o primeiro lugar no ranking da campanha em relação aos demais estados do Brasil, com 3,2% da população vacinada.

Prioridade

A nova etapa inclui idosos com 80 anos ou mais; todos os profissionais da ativa na rede pública de saúde; profissionais dos hospitais privados; idosos e pessoas com deficiência que moram em unidades de acolhimento e seus cuidadores, além de pacientes de home care e do Núcleo Regional de Atendimento Domiciliar e trabalhadores dos serviços de Atenção Pré-Hospitalar (APH).

Veja locais de vacinação, que valem para as duas etapas:

Região de Saúde Central

Asa Norte

UBS 2 Asa Norte, EQN 114/115, Área Especial

Asa Sul

UBS 1 Asa Sul, SGAS 612, Lotes 38/39, L2 Sul

Cruzeiro

UBS 2, Setor Escolar, Lote 4, Cruzeiro Velho

Lago Norte

UBS 1 Lago Norte, SHIN, QI 3, Área Especial

Lago Sul

Policlínica Lago Sul, Setor de Habitações Individuais Sul, QI 21 – (vacinação também por drive-thru)

Região de Saúde Centro-Sul

Candangolândia

UBS 1 Candangolândia, EQR 5/7, Área Especial 1

Guará

UBS 1 Guará, QE 6, Lote C, Área especial S/N, Guará 1

UBS 2 Guará, QE 23, Lote C, Área Especial S/N, Guará 2 – (vacinação também por drive-thru)

UBS 3 Guará, QE 38, Área Especial S/N, Guará 2

UBS 4 Guará, QELC, EQ 2/3, Conjunto Lucio Costa

Estrutural

UBS 1 Estrutural, AE 1, Setor Central

Núcleo Bandeirante

UBS 1 Núcleo Bandeirante, 3ª Avenida, Área Especial nº 3

Riacho Fundo

UBS 1 Riacho Fundo 1, QN 9, Área Especial 11 – (vacinação também por drive-thru)

Riacho Fundo 2

UBS 1 Riacho Fundo 2, QC 6, Conjunto 16, Área Especial, Lote 1

UBS 2 Riacho Fundo 2, QC 1, Conjunto 10, Lote 1, Riacho Fundo 2

Região de Saúde Oeste

Brazlândia

UBS 1 Brazlândia, EQ 6/8, Lote 3, Setor Norte

Ceilândia

UBS 5 Ceilândia, QNM 16, Módulo F, Ceilândia Norte – (vacinação também por drive-thru)

UBS 7 Ceilândia, EQNO 10, AE D/E, Setor O

UBS 16 Ceilândia, SHSN, Trecho 1, Etapa 1, Qd. 500, AE 2

UBS 17 Ceilândia, QNP 16/20, Setor P Sul

Região de Saúde Sul

Gama

UBS 1 Gama, Entrequadra 6/12, Área Especial, Setor Sul

UBS 3 Gama, E/Q 3/5, Área Especial, Setor leste

UBS 5 Gama, Área Especial, Lote 38, Setor Central, Lado Leste

Santa Maria

Colégio Paloma, QR 207/307, Conjunto T, Área Especial

UBS 2, Santa Maria, EQ 217/317, Área Especial, Lote E

Região de Saúde Leste

Jardim Botânico

Centro de Práticas Sustentáveis do Jardim Botânico, DF-463, Avenida do Cerrado, Jardins Mangueiral – (vacinação exclusiva por drive-thru)

Itapoã

Quadra Poliesportiva do Itapoã (ao lado da UBS 2 Itapoã), Quadra 61, Área Especial Del Lago

São Sebastião

Caic Unesco, Quadra 5, Conjunto A, Área Especial, Centro

Paranoá

Quadra coberta ao lado da Administração Regional do Paranoá, Praça Central S/N, Lt. 1

Região de Saúde Norte

Planaltina

Jardim de Infância Casa da Vivência Avenida, NS01, Área Especial 9, SRL Planaltina

UBS 5 de Planaltina, Arapoanga – Quadra 12 D, Conjunto A, Área Especial – (vacinação também por drive-thru)

Sobradinho

UBS 1 de Sobradinho I, Quadra 14, Área Especial 22/23 – (vacinação também por drive-thru)

UBS 2 de Sobradinho II, Rodovia DF-420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões ao lado da UPA de Sobradinho – (vacinação também por drive-thru)

Região de Saúde Sudoeste

Recanto das Emas

UBS 3, QD 104/105, Área Especial

Samambaia

UBS 2 Samambaia, QS 611, AE 2

Taguatinga

UBS 1 Taguatinga, QNG, AE 18/19

UBS 5 Taguatinga, Setor D Sul, AE 23