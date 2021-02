Cufa-DF abre cursos gratuitos de capacitação nesta segunda-feira

CB Correio Braziliense

Os cursos de capacitação da Cufa-DF têm início nesta segunda-feira (8/2) e vão ocorrer durante o mês de fevereiro. - (crédito: Kaitlyn Baker/Unsplash)

Com início nesta segunda-feira (8/2), a Central Única das Favelas do Distrito Federal (Cufa-DF) está com inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação. Ao longo deste mês, serão oferecidas oficinas sobre mídias sociais, gestão de projetos e de pessoas. As aulas ocorrerão pela internet através de plataformas virtuais. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da Cufa.

A iniciativa faz parte da etapa de fevereiro da Cufa Empreenda 2021. O projeto, que teve início em 2020, como parte do concurso de beleza Top Cufa, continua neste ano com recorde de participações e inscritos.

Três oficinas estão com datas e horários confirmados. Outras duas serão comunicadas em breve pelos organizadores. No total, serão cinco cursos gratuitos programados para ocorrerno mês de fevereiro.

A segunda etapa do ano é promovida pela Central Única das Favelas do Distrito Federal (Cufa-DF). A realização do projeto é uma parceria entre a associação Cresce DF com a Projeto SA e o Ministério Público do Trabalho.

Programação completa:

Gestão de Projetos

Data: 8, 9 e 10 de fevereiro

Horário: 19:30h

Gestão de Pessoas

Data: 15 a 20 de fevereiro

Horário: 19:30h

Gestão Financeira

Data: 22 a 26 de fevereiro

Horário: 19:30h

Mídias Sociais

Data e horário a serem confirmados

Fotografia

Data e horário a serem confirmados