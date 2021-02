Hospital Universitário de Brasília abre laboratório para realizar testes de covid-19

LP Luana Patriolino

O Hospital Universitário de Brasília (HUB/UnB) inaugurou um novo laboratório com capacidade de realizar 100 testes, do tipo RT-PCR, por dia para detectar covid-19. O Laboratório de Diagnóstico Molecular do HUB vai processar todos os exames de pacientes e funcionários da unidade. A inauguração oficial aconteceu na última quinta-feira (4/2).



De acordo com a UnB, foram destinados R$ 6,5 milhões para a iniciativa, por meio da Secretaria de Educação Superior, do Ministério da Educação. Do total da verba, R$ 2,8 milhões foram usados para a construção, compra de insumos, equipamentos e contratação de pessoal do laboratório. Os outros R$ 3 milhões estão sendo aplicados em pesquisas de combate à pandemia.



Além das amostras de pacientes e funcionários do hospital, também serão analisados exames usados em projetos de pesquisa desenvolvidos no HUB. A área disponibilizada para o laboratório tem 130 metros quadrados. Para armazenar as amostras dos exames, estão disponíveis dois ultracongeladores, dois freezers e quatro geladeiras. O espaço também tem salas de paramentação e desparamentação, para garantir a segurança dos trabalhadores.