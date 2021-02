Falta de energia afetará seis pontos do DF nesta terça-feira

LP Luana Patriolino

(crédito: Copel/Divulgacao)

Seis regiões do Distrito Federal devem ficar temporariamente sem energia, nesta terça-feira (9/2). De acordo com a Companhia Energética de Brasília (CEB), haverá desligamento em áreas do Guará, Samambaia, Planaltina, Brazlândia, São Sebastião e Sobradinho.

A interrupção será feita para realizar manutenções, poda de árvores e melhorias de alguns serviços nestas localidades. O atendimento começará por volta das 7h45 da manhã e vai até 17h30.

Confira as regiões do DF que ficarão sem luz nesta terça-feira (9/2):

Brazlândia

Desligamento no Capãozinho III, de 7h45 até 13h, nas chácaras 10, 12 e 12/02, e das 13h às 17h30, nas chácaras 14, 14-A, 16, 16-A, 17, 18 e 18-B.

Samambaia

De 9h a 15h, ficam sem energia as chácaras 2 Irmãos, 5 Irmãos, Ribeiro, Athena e Vovó Alice, no Núcleo Rural Tição. Até às 16h30, o desligamento afetará a QN 114, nos conjuntos 1 (lote 1), 2 (lote 1); a QR 114, nos conjuntos 1, 2 (lotes 1 a 8), 3, 4, 4-A (lote 1), 5 (lotes 10 a 12); e a QR 116, conjunto 1 (lotes 2 a 7).



Guará

Sem energia entre 9h e 12h30, na QE 2, bloco F; QI 2, conjuntos B, D, P, R, S, T, U, V, W, X, Z e o Bloco A. De 14h a 17h, na QI 18, conjuntos B, D, K, R, U, V, W, X e Z; blocos A, S, P e T; Bloco A, lotes 4/10 e 22/28.

Sobradinho

Faltará luz entre 8h40 e 16h30 no Estádio de Sobradinho e no Setor de Grandes Áreas Isoladas, lote 3.

Planaltina

Núcleo Rural Rajadinha, em Planaltina, de 8h40 às 16h, afetando as chácaras Xangrilá, Nossa União, São Jorge, Prosperidade, Raio de Sol, Paraíso, 1-A, 4, 6/7, 8, 9, 13, 23, 13, 14, 16, 17, 27, 29, 303, 304, 305, 306, 307, 311 a 318; e a Vila Rajadinha II, o Parque Sol Nascente e o Condomínio Jardim Oriente.

São Sebastião

Sem energia na rua do Caic, entre 8h e 13h, e na rua 18/20, das 13h às 17h30. Os dois endereços ficam na Agrovila I.