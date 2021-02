Após fortes chuvas, CEB registra mais de 630 chamados de consumidores

LP Luana Patriolino

A Companhia Energética de Brasília (CEB) registrou 638 chamados, em todo o Distrito Federal, por causa das chuvas intensas registradas nesta quarta-feira (3/2). A empresa informou que, devido a uma ocorrência nas linhas que alimentam a Subestação Brasília Norte, houve uma breve interrupção no fornecimento de luz a algumas regiões, como Asa Norte, Lago Norte, Sobradinho, Planaltina e na área rural da parte leste do DF.



O tempo pegou os brasilienses de surpresa, com rajadas de vento, raios e trovões. Vários pontos da capital federal registraram ruas alagadas e falta de luz, deixando a população em estado de alerta. A CEB informou que as equipes de manutenção estão fazendo uma vistoria para identificar os possíveis motivos da falta de energia.



Até 21h desta quarta, foram notificados 356 chamados na região leste (Sobradinho, Planaltina, Itapoã, Paranoá, São Sebastião e área rural); 183 na área central (Jardim Botânico, Plano Piloto, Sudoeste/Octogonal, Cruzeiro, Lago Norte, Lago Sul e Varjão); 73 na parte oeste (Brazlândia e Ceilândia); e 26 na área ao sul (Candangolândia, Park Way, Guará, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo 1 e 2 e Estrutural).

Os clientes que, eventualmente, estejam sem energia devem registrar chamado na CEB. Notificações pontuais devem ser atendidas por ordem de registro, em que serão considerados casos emergenciais e prioritários. Também é possível fazer o alerta por meio do aplicativo CEB Distribuição.