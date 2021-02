Vacinação: Segundo MPDFT, atendimento tem sido ágil e rápido

CM Cibele Moreira

Segundo o órgão, a vacinação dos idosos acima de 79 anos tem sido rápida e eficiente - (crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Dando continuidade às fiscalizações relacionadas à pandemia da covid-19 na capital, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) visitou mais dois pontos de vacinação nesta terça-feira (9/2). O coordenador da força-tarefa, o procurador José Eduardo Sabo, destacou a agilidade no atendimento ofertado na Unidade Básica de Saúde 1 da Asa Sul, localizada na quadra 612.

“Nós estamos presenciando que o atendimento aos idosos de 79 anos está sendo muito rápido. Não há sequer fila de espera. Mais de 120 pessoas já foram atendidas”, ressaltou o procurador. “O interessante é que a Unidade Básica de Saúde está em pleno funcionamento, ou seja, não há interrupção de outros serviços e isso é muito bom”, pontuou.

A força-tarefa do MPDFT também esteve no ponto de vacinação por drive-thru do Parque da Cidade. No local, foi observado um fluxo rápido entre os veículos que chegavam para receber a vacina destinada ao público acima de 79 anos. “Isso nos deixa tranquilos e faz com que a gente possa presenciar o início de vacinação perfeitamente em ordem”, afirmou Sabo.

Na semana passada, o Ministério Público encontrou um cenário bem diferente no drive-thru de vacinação no Parque da Cidade. A equipe de fiscalização notou problemas como grande tempo de espera e o preenchimento demorado do formulário para atendimento.



Colaborou Samara Schwingel