"Me espere em 2022", brinca Ibaneis Rocha em evento em Brazlândia

CB Correio Braziliense

A obra, que foi orçada em aproximadamente R$14,5 milhões pretende beneficiar 40 mil produtores rurais s 35 mil motoristas - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

“Como diz Bolsonaro: me espera em 2022”, brincou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) na solenidade de entrega da obra de pavimentação de trecho da DF-001, na manhã desta terça-feira (9/2), em Brazlândia. O chefe do executivo local fez menção às falas do presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação às próximas eleições, que ocorrerão no próximo ano. Após a fala, o emedebista foi aplaudido pelos presentes no evento.

No momento, Ibaneis falava sobre as obras que serão entregues e iniciadas em 2021. “Será um ano de realizações, entregas e lançamento de obras. Para quem duvida da capacidade de trabalho do governo, isso virou coisa do passado. Durante 2021 temos muitas coisas boas”, afirmou. Em Brazlândia, o GDF pretende entregar uma Unidade Pronto-Atendimento (UPA) e iniciar as obras da DF-220.

Na manhã desta terça-feira (9/2), o Governo do Distrito Federal inaugurou 8,2 km asfalto na DF-001, entre a DF-430 e o entrocamento da DF-220, próximo a Brazlândia. A obra, que foi orçada em aproximadamente R$14,5 milhões, pretende beneficiar 40 mil produtores rurais s 35 mil motoristas que trafegam diariamente pelo trecho.

Além de pavimentação, o Governo do Distrito Federal (GDF) realizou, ainda, serviços de drenagem e sinalização vertical e horizontal. O trecho era temido por motoristas, uma vez que foi palco de diferentes acidentes. Uma das vítimas em acidente no trecho foi o ex-deputado distrital Juarezão, morto em um acidente após tentar uma ultrapassagem na estrada, em 21 de junho de 2019.

Ainda pela manhã, em Brazlândia, o GDF entregou uma escola técnica com capacidade para atender 1,4 mil estudantes. “Isso nos alegra porque serão mais de 1,4 mil alunos, podendo chegar a 2 mil que sairão com suas especializações. Vão ajudar suas famílias, muitas têm vínculo com a área rural. Esses jovens precisam de oportunidade e elas devem acontecer perto das casas das pessoas”, completou o governador.