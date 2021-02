GDF aprova projeto urbanístico da quadra 10 de Arniqueira

CB Correio Braziliense

(crédito: André Borges/Agência Brasília)

O projeto urbanístico de regularização da quadra 10 do Setor Habitacional Arniqueira foi aprovado pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Ao todo, o loteamento tem 934 lotes residenciais unifamiliares, com dimensões variando entre 133m² e 2.500m², segundo informações da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). A área total é de 120,18 hectares.



No decreto, o GDF excluiu a cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt). Mas isso não significa que o valor será isento no futuro, caso haja alterações de uso ou atividade das unidades imobiliárias.

Os documentos urbanísticos mencionados na aprovação do GDF estão disponíveis no site da Sisduc, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

Sudoeste

Em janeiro, o projeto de paisagismo da futura Quadra 500 do Sudoeste, também foi aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh). O planejamento prevê árvores nativas do cerrado, espaços de lazer — como academia ao ar livre para idosos —, parques infantis, ciclovias e uma praça municipal.

Segundo a Seduh, o projeto visa qualificar áreas verdes públicas de modo multifuncional, garantindo serviços ambientais eficientes, bem-estar e lazer para a comunidade. Outra proposta é que a vegetação funcione como parte do corredor ecológico junto ao Parque das Sucupiras.

Para as áreas destinadas ao lazer, haverá reserva de 2,2 mil metros quadrados. O espaço incluirá parques infantis, quadras esportivas, equipamentos de ginástica e locais de lazer para cães.