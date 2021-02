Justiça condena homem a 21 anos de prisão por assassinato em Águas Claras

CB Correio Braziliense

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

O Tribunal do Júri de Águas Claras condenou, na última terça-feira (9/2), Joelton Pereira da Silva, a 21 anos de reclusão, em regime fechado, por matar uma pessoa após assaltar uma farmácia na cidade. As penas foram fixadas em 16 anos e 7 meses pelo crime de homicídio qualificado, além de 4 anos e 9 meses pelo roubo.

Os jurados acataram a denúncia da Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Águas Claras e reconheceram que o crime ocorreu sem que a vítima do homicídio tivesse chance de defesa e com a intenção de obter impunidade pelo roubo. Joelton, que estava preso desde os fatos, não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Os crimes ocorreram na noite de 17 de outubro de 2019. Joelton entrou em uma farmácia em Águas Claras, passou-se por cliente, foi atendido por funcionário para, ao final, anunciar o roubo. O valor de R$147 foi levado do caixa. Quando fugia do local, foi abordado por passantes. Com golpes de faca, o réu agrediu Rodrigo Souza Borges, que morreu no hospital.

*Com informações do MPDFT