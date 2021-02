Confira o que abre e o que fecha no DF durante o feriado de Carnaval

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press)

Suspenso em novembro — assim como ocorreu com outras festividades, por causa da pandemia —, o carnaval de rua do Distrito Federal será diferente do que os brasilienses estão acostumados a ver. As opções de lazer disponíveis durante o feriado ficarão voltadas ao comércio — com shoppings, lojas, bares e restaurantes abertos — e a atividades ao ar livre, sem aglomeração.

Alguns serviços básicos não definiram ainda os horários de funcionamento durante o carnaval. É o caso dos hospitais, das emergências e unidades básicas de saúde (UBS). O cronograma deve ser divulgado em breve, segundo a Secretaria de Saúde (SES-DF).

Confira o que vai funcionar durante os dias de feriado e o que ficará fechado:

Transporte público

Os ônibus seguirão a tabela horária normal no sábado (13/2) e no domingo (14/2). Na segunda-feira (15/2), o horário será o mesmo de sábado, com reforço em linhas de maior demanda. Na terça-feira (16/2), a tabela será a de domingo. Já na quarta-feira (17/2), a circulação de ônibus ocorrerá como nos dias úteis, com reforço de viagens entre as 11h e as 14h.

O metrô do DF vai funcionar das 5h30 às 23h30, no sábado (13/2). No domingo (14/2), na segunda (15/2) e na terça-feira (16/2), os trens circularão entre as 7h e as 19h. Na quarta-feira de Cinzas (17/2), o modal vai operar das 7h às 23h.

Comércio

Lojas de shoppings terão funcionamento normal no sábado (13/2), na segunda-feira (15/2) e na quarta-feira (17/2). Apenas no domingo (14/2), as lojas abrirão às 14h e fecharão às 20h. Na terça-feira (16/2), as lojas não abrirão durante todo o dia, mas as praças de alimentação e lazer terão atividades das 12h às 22h.

No entanto, há exceções: o Boulevard Shopping terá as lojas abertas das 13h às 19h, no domingo (14/2). O Venâncio, no sábado (13/2), funcionará das 10h às 18h; no domingo (14/2) e na segunda-feira (15/2), terá ponto facultativo, abrindo às 11h e fechando às 17h; na quarta-feira (17/2), o centro comercial abrirá das 10h às 20h. O Alameda Shopping segue com os mesmos horários até segunda-feira (15/2), sem abrir na terça-feira (16/2) e retornando às atividades na quarta-feira (17/2), com expediente das 12h às 21h.

Bancos

O calendário de feriados bancários está mantido. Na segunda (15/2) e na terça-feira (16/2), não haverá atendimento ao público nas agências. Na quarta-feira de Cinzas (17/2), o início do expediente será às 12h, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.

Contas como água, energia e telefone, além de carnês com vencimento em 15 ou 16 de fevereiro poderão ser pagos, sem acréscimos ou multas, na quarta-feira (17/2).

Zoo

O Zoológico de Brasília funcionará normalmente durante o carnaval, das 9h às 17h, com entrada permitida somente até as 16h.