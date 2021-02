Samu ganha posto-base para facilitar atendimento em Taguatinga

AM Ana Maria da Silva

O posto-base ajuda a melhorar o fluxo de atendimento do SAMU - (crédito: Ed Alves)

Na manhã desta quinta-feira (11/2), o Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou o posto-base descentralizado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na QNJ, em Taguatinga. A obra foi solicitada pela Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) e contou com um investimento de R$ 350 mil. A instalação é toda modular e conta com dois veículos e seis profissionais.

As bases são os locais nos quais as equipes do Samu ficam de prontidão para atender aos chamados da população. Os espaços de atendimento têm local de repouso para os servidores, banheiros, área administrativa e garagem para os veículos de socorro.

O diretor da unidade do Samu, Victor Queiroz, diz que o projeto era aguardado com grandes expectativas. “A qualidade também se reflete no conforto que é oferecido à população e à equipe do SAMU que trabalha nessa base. Isso se realizaria com o trabalho de muitas pessoas. Não é um resultado só do nosso trabalho, mas sim de muitas gestões e pessoas que acreditaram e sonharam conosco”, ressalta.

O Secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, explica que a base é de extrema importância para o GDF, uma vez que atenderá extensa região de Taguatinga. “Ela já foi toda vistoriada e habilitada pelo Ministério da Saúde. É uma estrutura dinâmica, que dá total proteção para todos os nossos cidadãos”, garante.

De acordo com o secretário, a base dará a devida comodidade e atenção aos servidores. O local conta com três contêineres com dormitórios, copa, banheiros, sala de equipamentos, área de convivência, área de lavagem de ambulância e estacionamento. “A disposição dessa base para a região de Taguatinga vai dar vazão mais rápida para os pacientes que necessitam. Foi tudo bem analisado e estudado”, garante o secretário.

Outras Bases

A primeira de quatro bases descentralizadas prometidas para este semestre foi inaugurada na última semana, na 905 Norte, e atenderá chamados na região do Plano Piloto. A base da Asa Norte, por exemplo, tem equipe para atendimento básico – quando o atendimento é feito por técnicos – e avançado – com assistência realizada por médicos e enfermeiros. Hoje, o Samu conta com 30 viaturas de suporte básico, oito viaturas de suporte avançado e um aeromédico distribuídas em suas bases.

Atualmente, o Samu possui 23 bases que atendem todo o DF. Além dessas inauguradas na Asa Norte e em Taguatinga, mais duas unidades modulares estão em processo de instalação: uma em Taguatinga e uma em Samambaia.