Tribunal de Contas do DF lança site para acompanhamento de gastos com pandemia

CB Correio Braziliense

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) lançou, nesta quinta-feira (11/2), uma ferramenta para que a população acompanhe as ações e as despesas públicas com foco no enfrentamento da pandemia de covid-19. O programa virtual Fiscaliza Covid reúne informações estratégicas, como leis e trabalhos em andamento na corte relacionados à crise sanitária.

No site, um painel será atualizado diariamente com informações do e-TCDF, o sistema eletrônico do tribunal; do Sistema Integral de Gestão Governamental (SiGGO); do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF); do portal distrital sobre a covid-19; e do site do Instituto Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF).

O TCDF fará cruzamento e análise de dados, para disponibilizar as informações no portal da corte. O painel mostra o detalhamento das despesas por órgão, quanto foi empenhado e quanto foi pago pelo Governo do Distrito Federal (GDF) em contratações. Também é possível fazer pesquisas por tema, tais como hospitais de campanha, gestão de leitos, aquisição de exames para detecção da covid-19, equipamentos de proteção individual (EPIs), auxílios emergenciais, entre outros.

Até esta quinta-feira (11/2), o Tribunal de Contas do DF analisou 81 processos e fiscalizou mais de 90% dos gastos distritais relacionados à covid-19. O presidente do TCDF, conselheiro Paulo Tadeu, explicou que o objetivo do lançamento é dar "transparência às despesas" e oferecer aos cidadãos uma "base de informações detalhadas, para estimular o controle social".

*Com informações do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF)