CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Detran-DF)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) promoveu, na madrugada desta sexta-feira (12/2), uma ação educativa na Cidade Estrutural, próximo à Praça da Bíblia, na entrada da cidade. A iniciativa faz parte do projeto Bike em Dia.

Desde as 5h, educadores de trânsito abordam e distribuem kits com materiais educativos para ciclistas que estão se deslocando para o trabalho. Em duas horas, a equipe de Educação de Trânsito do Detran-DF conseguiu abordar 100 pessoas.

De acordo com o chefe do Núcleo de Campanhas Educativas, Miguel Videl, o objetivo do projeto neste horário é abordar, principalmente, aqueles ciclistas que utilizam a bicicleta como meio de locomoção até o trabalho, e orientá-los quanto às atitudes seguras no trânsito. Ano passado, 16 ciclistas morreram em acidentes de trânsito no DF. Em 2019, foram 23.

Os participantes estão recebendo dicas de segurança e materiais educativos, dentre eles, adesivos e mochila refletiva para facilitar a visualização dos ciclistas por parte dos condutores. Os motoristas de ônibus que circulam na região também estão sendo abordados e orientados quanto à máxima do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): “o maior protege o menor”.