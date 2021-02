PCDF prende homem e fecha estufa de maconha no Sol Nascente

SP Sarah Peres

(crédito: PCDF/Divulgação)

Agentes da 19ª Delegacia de Polícia (Setor P Norte) prenderam em flagrante um homem acusado de tráfico de drogas, na quinta-feira (11/2). O suspeito já era procurado por ter um mandado de prisão em aberto expedido no nome dele. A ação ocorreu na residência do acusado, localizada no Condomínio Giliarde, no Sol Nascente.

Segundo o delegado-adjunto Thiago Peralva, o homem era monitorado por ser considerado foragido da Justiça. “Nossa equipe já monitorava o endereço dele por sabermos sobre o mandado em aberto. No momento em que ele chegava em casa, a equipe policial realizou a abordagem. O homem ainda tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes”, relata.

Depois de ser detido, o suspeito permitiu a entrada dos policiais na residência, onde foi realizada uma busca. “No interior da casa, localizamos uma estufa no quarto dele, onde havia alguns pés de maconha. Na carteira do indivíduo foi encontrado R$ 490 e três sementes que aparentavam ser maconha”, informa o investigador.

O suspeito tem passagens por tráfico de drogas e homicídio. Ele passará por audiência de custódia quanto à prisão em flagrante. O homem está detido na carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal, no Parque da Cidade.