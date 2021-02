Homenagem a Luis Humberto Pereira: fotógrafo, mestre e revolucionário

PI Pedro Ibarra* GM Geovana Melo* NM Nahima Maciel

Luis Humberto em 2017, quando trabalhava em ensaio feito na cadeira de rodas; nos registros, procurava enquadramentos não convencionais - (crédito: Zuleika Souza/Divulgação - 14/7/17)

Um dos nomes que ajudou a revolucionar a história da fotografia e do fotojornalismo brasileiros, Luis Humberto Pereira morreu, na sexta-feira (12/2), aos 86 anos, após uma série de complicações decorrentes de um linfoma no sistema nervoso central. O fotógrafo estava internado no hospital DF Star desde dezembro e deixa cinco filhos e a mulher, Márcia.

Nascido no Rio de Janeiro, Luis Humberto desembarcou em Brasília em 1961. Formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ele acompanhava a então mulher, Eloá, funcionária da Câmara dos Deputados que vinha para o Planalto Central após a transferência da capital para Brasília. As primeiras impressões da cidade moderna em construção não foram as melhores, mas logo o fotógrafo se encantou pelas formas e pela utopia representada pelo projeto de Oscar Niemeyer e Lucio Costa.

Luis Humberto era formado em arquitetura e chegou a trabalhar na área quando em Brasília, mas foi na fotografia que encontrou refúgio e propósito ao revolucionar o fotojornalismo brasileiro. Em veículos como Veja, Isto É, Visão, Realidade e Jornal do Brasil, ele construiu uma nova forma de registrar o dia a dia do poder em coberturas políticas. Com ironia e um olhar desafiador, procurava ângulos e enquadramentos nada convencionais para mostrar o quão teatral podia ser a liturgia do poder. "À época em que vivíamos um período de severa censura, durante o regime militar, ele conseguiu, através da fotografia, desmontar a hipocrisia da liturgia do poder. O fotojornalismo da época era praticamente um release visual e a fotografia dele mudou para sempre a postura dos repórteres fotográficos que cobrem o governo", explica o fotógrafo Milton Guran.









A generosidade para com os mais jovens era uma marca do fotógrafo, talvez aquela que acabou por conduzi-lo ao mundo acadêmico. Em 1959, Luis Humberto fez parte do corpo de docentes que fundou a Universidade de Brasília (UnB), em 1962, e, em 1992, tornou-se o primeiro professor titular de fotografia de uma universidade brasileira. "Tem toda uma geração de fotógrafos que se firmou e se desenvolveu contando com o apoio dele. Ele foi um mestre para os fotógrafos brasileiros nos últimos 50 anos", diz Guran.

A paixão pela fotografia começou quando comprou uma câmera para fazer registros do início da vida no Distrito Federal e, a partir de 1965, tornou-se profissão. Naquele ano, ele também foi um dos 223 professores que deixaram a UnB em protesto contra o governo militar, que exigia a demissão compulsória de 15 professores da instituição. Após uma saída em massa, Luis Humberto se encontrou no fotojornalismo trabalhando na Veja (1968 - 1978), IstoÉ (1978-1982) e Jornal de Brasília (1973). "Um fotógrafo extremamente sensível, muito observador dos aspectos informais da vida política. Há fotografias dele que são antológicas", descreve o amigo José Carlos Coutinho.

Artista e pensador

Depois de 20 anos afastado da universidade e com uma consolidada carreira na fotografia, Luis Humberto foi convidado, em 1985, para reintegrar o corpo docente da Faculdade de Comunicação (FAC/UnB). Dessa vez, ministrou aulas de políticas culturais, análise da imagem e fotojornalismo.

Como fotógrafo de expressão pessoal, ele se dividiu entre a documentação da paisagem urbana da capital e os sensíveis ensaios intimistas de caráter autobiográfico. Com ele, as cenas do dia a dia ganharam novas interpretações. Até as construções em concreto projetadas por Oscar Niemeyer eram humanizadas pelas lentes de Luis Humberto. "Ele se tornou um incontornável autor e pensador da fotografia, seja pela importância dele no campo acadêmico, seja na fotografia singular desenvolvida no campo do fotojornalismo, à época da ditadura militar", lembra o fotógrafo Eder Chiodetto.

Para o cineasta Vladimir Carvalho, amigo de longa data do fotógrafo, é preciso lembrar que ele se tornou referência tanto artística quanto acadêmica. "Luis praticamente fundou o movimento da fotografia na capital. Primeiro, como professor e, depois, como militante da fotografia na imprensa. Ele tem um apuro tal, com relação às artes fotográficas, que é uma referência quando se trata de fotografia artística. Era uma espécie de líder de todos os companheiros que estavam no batente, especialmente na época da ditadura militar, quando ele cobria o Congresso", observa Carvalho.

Entre os ex-alunos, a definição de mestre é a mais comum. "Não se faz mais mestres como antigamente", lamenta o fotógrafo Rinaldo Morelli, que teve Luis Humberto como orientador de mestrado. "Um mestre não ensina o discípulo como andar, que roupa vestir, qual máquina fotográfica usar. Luis Humberto contribui para a revelação de novos caminhos e direções. Um mestre não tem como ponto de partida sua obra, sua história, mas, sim, o que ali se apresenta, sejam imagens, palavras. Ele é o filósofo das práticas e respectivas reflexões. Os processos de descobertas, partindo do universo particular de cada um, sempre foi sua maior aposta, seja para seu olhar pessoal, seja para instigar outros olhares", diz Morelli.

Arquiteto e fotógrafo, tal qual Luis Humberto, José Roberto Bassul lembra que a formação em arquitetura também constituía uma faceta importante do olhar de Luis Humberto. "Há a importância dele como arquiteto. Ele, por exemplo, trabalhou com Alcides Rocha Miranda no prédio da Faculdade de Educação (FE/UnB). Os azulejos azuis e brancos, que muita gente atribui ao Athos Bulcão, são de desenho do Luis Humberto. São azulejos do início dos anos de 1960", lembra Bassul.

Universo intimista

A capacidade de apresentar novas perspectivas talvez seja uma das características que mais marcaram a carreira do fotógrafo e acadêmico. No fim da vida, após ter os movimentos comprometidos em decorrência do Parkinson, ele precisou se adaptar a uma nova visão de mundo e passou a fotografar, da cadeira de rodas, um universo mais íntimo, dentro de casa. Esse registro ficou marcado pela exposição A reforma do olhar possível, reunião de 45 imagens do cotidiano apresentada em novembro de 2018, no Museu Nacional da República. A mostra completa outras experiências do autor no mesmo sentido, como Paisagem doméstica e Olhando bem de perto, desenvolvidas a partir do cotidiano doméstico.

Uma retrospectiva rápida da vida do fotógrafo é tema Luis Humberto: O olhar possível, curta de Mariana Costa e Rafael Lobo classificado para a Mostra Brasília do 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Os anos dedicados ao universo da fotografia foram homenageados na cerimônia de premiação do 53º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, em dezembro. "Por quase 60 anos, se dedicou a revelar (em imagens) os mistérios do cerrado", pontuou o cineasta Silvio Tendler, na ocasião.

Os anos de trajetória estão registrados no livro Do lado de fora da minha janela, do lado de dentro da minha porta. Luis Humberto publicou, ainda, dois livros de ensaios, sendo o primeiro, Fotografia: Universos & arrabaldes, e inaugurou a coleção Luz & Reflexão da Funarte. Ele também é um dos perfilados da coleção Brasilienses, em A luz e a fúria. Além disso, o fotógrafo também escrevia poesias e lançou, em 2018, uma coletânea intitulada Para Márcia, dedica à mulher.

Pensando em um dos ensaios mais recentes de Luis Humberto, os fotógrafos Zuleika de Souza e Rinaldo Morelli criaram, durante a pandemia, a hashtag #oolharpossível. No Instagram, eles publicam fotos realizadas dentro de casa, já que estavam impedidos de sair por causa do vírus. "Ele influenciou toda uma geração para tentar ver além do que está exposto na nossa frente e também com essa poética do banal, do banal também ser importante: tentar ver diferente e enxergar coisas importantes no banal", diz Zuleika. "Acho que é o legado maior dele."

