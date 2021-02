Ambulância de Goiás capota ao transportar paciente, perto de Planaltina

CB Correio Braziliense

Não há, por enquanto, informações acerca da dinâmica do acidente - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma ambulância a serviço da prefeitura municipal de Formosa (GO) capotou na tarde deste sábado (13/2), próximo ao viaduto de acesso a Planaltina, na BR-020. O veículo, que transportava uma senhora e a acompanhante, parou na beira da pista, perto de uma árvore.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), não registros de vítimas fatais. As pessoas que estavam na ambulância foram transportadas ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS) após verificação médica no local. A senhora, de 81 anos, teve ferimento no braço direito.

Os Bombeiros informaram que não há, por enquanto, informações acerca da dinâmica do acidente.