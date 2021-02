Homem mata ex-companheira a facadas no meio da rua em Taguatinga

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: PMDF/Divulgação)

Em plena luz do dia e no meio da QND 52, em Taguatinga, um homem matou a ex-companheira a facadas na tarde deste sábado (13/2).

O autor foi cercado por pessoas que estavam no local até ser preso, em flagrante, pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ele acertou cerca de 30 facadas na vítima.

A polícia informou que o casal estava separado havia cerca de um mês. Eles tinham dois filhos juntos, um adolescente de 18 anos e uma criança de dois.

De acordo com a PM, o Grupo Tático Operacional do 2º Batalhão (Gtop 22) recebeu denúncia de que um homem, de 40 anos, estaria agredindo uma mulher com uma faca.

A equipe chegou ao local instantes após o crime e encontrou a vítima, uma mulher de 36 anos, caída no chão.

O homem foi levado à 17º Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) para registro da ocorrência.



Crime recorrente

Em dezembro, em intervalo de três dias, três mulheres foram vítimas de feminicídio no Distrito Federal.

Na virada do ano, em menos de 24 horas, duas mulheres foram vítimas de tentativa de feminicídio, no DF.