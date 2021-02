Vídeo: após chuvas, reservatório de água de Santa Maria começa a verter

CB Correio Braziliense

Barragem de Santa Maria está localizada dentro do Parque Nacional de Brasília e faz parte das bacias do Paraná, Paranaíba e Corumbá. Essa barragem possui um espelho d’água de 7,65km² e uma área de drenagem de 101km² - (crédito: Ronaldo de Oliveira/CB/D.A Press)

As fortes chuvas nos últimos dias no Distrito Federal levaram o reservatório Santa Maria a começar a verter na tarde deste domingo (14/2). Com novas precipitações previstas, a imagem, segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) será de vertimento total na barragem nos próximos dias. No ano passado, o evento ocorreu no fim de fevereiro. Já em 2019, só começou em maio.

A Caesb ressalta que, apesar do vertimento e de o índice registrado de água ser bom, a população deve fazer uso consciente, sem desperdícios.

O Sistema Santa Maria (Santa Maria/Torto) é responsável por 27% do abastecimento do DF e possui vazão de 1.470L/s de água. O volume útil de água é de 45,5 milhões de m³. A água excedente do reservatório segue para o córrego Três Barras. De lá, se junta com o Ribeirão Tortinho, formando o Ribeirão do Torto, onde há captação da Caesb.

A Barragem de Santa Maria está localizada dentro do Parque Nacional de Brasília e faz parte das bacias do Paraná, Paranaíba e Corumbá. Essa barragem possui um espelho d’água de 7,65km² e uma área de drenagem de 101km².

Neste domingo (14/2), o reservatório do Descoberto também apresentava bons índices, com 97% do volume útil.