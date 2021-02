Número de casos prováveis de dengue no DF cresce quase 53% em uma semana

EH Edis Henrique Peres

Dicas para evitar proliferação do mosquito incluem tirar água dos pneus e armazená-los em locais cobertos - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O número de casos prováveis de dengue no Distrito Federal aumentou de 419 para 641 entre 23 e 30 de janeiro, uma alta de 52,98%. Os dados são da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). No entanto, mesmo com o aumento, houve queda de 66,8% na comparação com o mesmo período de 2020, quando a pasta contabilizou 1.933 registros.

Planaltina foi a região administrativa do DF que apresentou o maior número de casos prováveis (89), enquanto Ceilândia notificou 80 casos e Sobradinho 2 teve 58. Em quarto lugar ficou Samambaia, com 52 notificações, seguida por Sobradinho 1 (48) e São Sebastião (46). Juntas, as seis cidades somam 373 casos prováveis de dengue — 58,2% do total do Distrito Federal.

Dos 641 casos, 10 pacientes desenvolveram quadro grave da doença. Não houve registro de mortes.

Enfrentamento

O plano de enfrentamento da dengue e de outras arboviroses elaborado pela SES-DF para o quadriênio 2020—2023 prevê a maximização da capacidade de resposta integrada dos serviços de assistência e de vigilância do Distrito Federal. O plano estabelece fortalecimento da estratégia Saúde da Família, de atenção básica, e, na sexta-feira (12/2), DF e Goiás firmaram parceria para o combater o Aedes aegypti.

Vale lembrar que o mosquito também é o responsável pela transmissão de diversas doenças, como febre amarela, zika e a chicungunha. A parceria entre as duas unidades da Federação pretende criar uma Sala de Situação Interestadual, para elaboração de propostas contra a proliferação do inseto.

A expectativa é de que a ação possibilite conhecer com mais detalhes sobre como o Aedes aegypti se comporta fora das fronteiras do DF e como a doença avança entre os dois territórios. Contudo, é essencial a colaboração dos cidadãos na prevenção da doença, principalmente com a chegada do verão e com as chuvas frequentes do período.



Fique atento aos sintomas

Febre alta



Dor de cabeça e no corpo



Dor atrás dos olhos



Fraqueza



Falta de apetite



Náuseas/Vômitos



Manchas pelo corpo e coceira

Sinais de gravidade

Dor abdominal intensa e contínua



Tonturas e desmaios



Sangramentos de gengiva, nariz ou outras hemorragias

Prevenção

Não existem medicamentos contra o vírus da dengue; por isso, a medida mais efetiva é eliminar as condições de reprodução do mosquito. Confira as dicas: