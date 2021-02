Covid-19: com 591 novos casos, DF chega a 286 mil infectados pela doença

SS Samara Schwingel AI Ana Isabel Mansur

O boletim diário sobre a covid-19, divulgado pela Secretaria de Saúde (SES-DF) nesta terça-feira (16/2) de Carnaval, mostrou que os casos da doença no Distrito Federal chegaram a 286.137. Desse total, 96,6% se recuperaram. No entanto, a pasta registrou 591 novos infectados pelo novo coronavírus e 11 mortes. Com isso, o total de vítimas subiu para 4.708.

Entre os pacientes com covid-19 que morreram, 4.294 moravam no DF; 364, em cidades de Goiás; e 50, em outras 13 unidades da Federação. Entre as faixas etárias, a que teve maior registro de mortalidade foi a das pessoas com mais de 80 anos, que somam 1.218 vítimas.

A região administrativa da capital federal com mais confirmações da doença é Ceilândia, com 31.558 casos. Plano Piloto e Taguatinga aparecem em seguida, com 26.754 e 23.052 infectados, respectivamente.

Média móvel

A média móvel de casos ficou em 580,85 — 31,6% menor que a de 14 dias atrás. Na comparação com o mesmo período, a média móvel de mortes também caiu 1,4%, fechando o dia em 9,57.

O indicador é resultado do cálculo diário das médias de casos ou mortes das duas últimas semanas. Ela é usada como critério de comparação para visualização das tendências relacionadas à pandemia.

Vacinação

O processo de vacinação contra a covid-19, no DF, será retomado nesta quarta-feira (17/2), a partir das 14h. A expectativa é que, até 22 de fevereiro, todo o público-alvo atual esteja vacinado e que, em 23 de fevereiro, o Distrito Federal receberá mais 100 mil doses de imunizantes para dar continuidade às aplicações.