Carro capota no canteiro central da DF-150 e motorista é levado ao hospital

EH Edis Henrique Peres

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Na tarde desta terça-feira (16/2), um Fiat Uno Vivace branco capotou no canteiro central da DF-150, no sentido Grande Colorado. O motorista, de 25 anos, foi retirado do interior do veículo e transportado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Sobradinho.

Jeferson relatou dores lombares, mas estava consciente e orientado. A corporação atendeu a ocorrência com duas viaturas e oito militares. O acidente ocorreu por volta das 16h40, durante forte chuva na capital. Após ação dos bombeiros, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

As chuvas também foram um desafio a outros motoristas em diversas regiões do DF. No Plano Piloto, houve lentidão no trânsito e queda de galhos de árvores. A tesourinha da 209/210 Norte ficou completamente tomada pelas águas e pelo menos dois carros ficaram parados no meio do alagamento.

Já pela manhã, por volta das 7h20, o motorista de um caminhão perdeu o controle e atingiu um comércio em Santa Maria. O local estava fechado e ninguém se feriu.