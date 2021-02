Vídeo: chuva alaga tesourinha na Asa Norte e interdita trânsito

AI Ana Isabel Mansur

A tesourinha da 209/210 Norte ficou completamente tomada pelas águas e pelo menos dois carros ficaram parados em meio ao alagamento - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A forte chuva desta terça-feira (16/2) no Distrito Federal deixou pontos de alagamento no Plano Piloto, com lentidão no trânsito e queda de galhos de árvores.



O Correio passou por pontos da Asa Norte e identificou locais onde o temporal deixou pistas alagadas. A tesourinha da 209/210 Norte ficou completamente tomada pelas águas e ao menos dois carros ficaram parados em meio ao alagamento. O Detran-DF precisou interditar a pista (veja vídeo abaixo).



No Eixo W Norte, na altura da 105/106, as chuvas provocaram lentidão no trânsito e queda de galhos de árvores. Na W3 Norte, pouco antes do Brasília Shopping, o trânsito também estava lento, com a presença de veículos do Corpo de Bombeiros — acionado por transtornos causados pela chuva — e do Detran. Contudo, de acordo com os bombeiros, não há registros de acidentes de trânsito nesses locais.

O Detran relatou que a W3 norte, na altura do Setor de Rádio e TV Norte, no sentido Hospital Regional da Asa Norte (Hran) para o Estádio Nacional Mané Garrincha, estava alagada, por isso as equipes estavam no local. Os grupos de fiscalização continuam monitorando a região, já que continua chovendo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), só nesta terça (16/2), até as 18h, choveram 28,6mm. Durante todo o mês de fevereiro, as chuvas já somam 352,6mm, valor 92% superior à média mensal histórica, de 183mm.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de chuvas intensas, com grau de severidade de perigo nesta terça (16/2) no DF. O alerta vai até as 11h desta quarta (17/2). O volume de chuvas está entre 30mm e 60mm por hora ou 50mm e 100mm por dia, com ventos intensos de velocidade entre 60km/h e 100 km/h.



Para os próximos dias, a previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva, por vezes forte, e trovoadas isoladas. A temperatura vai variar de 17°C a 27°C e a umidade do ar ficará entre 70% e 100%. A velocidade dos ventos será, no máximo, moderada, com rajadas.

Orientações



Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.



O instituto orienta ainda a manter, se possível, aparelhos elétricos e quadro geral de energia desligados. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).