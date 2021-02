Polícia Militar prende dois homens em flagrante de estupro no Paranoá

LP Luana Patriolino

(crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois homens, 20 e 21 anos, por estupro, nesta quarta-feira (17/2). A ação aconteceu por volta das 8h30, na região do Boqueirão, no Paranoá. Segundo informações da PMDF, os policiais estavam prestando apoio em um acidente envolvendo um carro roubado, quando as pessoas no local relataram que dois homens estavam em um veículo violentando uma mulher.

Os criminosos estavam em um carro modelo S10/Chevrolet, estacionados próximo a um pinheiral. Os policiais foram ao local e flagraram a violência. No momento da abordagem, a vítima, 28 anos, estava desorientada, falando palavras desconexas e pedindo ajuda. Os dois homens alegaram que a conheceram em uma festa na noite anterior e permaneceram com ela durante toda a madrugada. A PM conduziu a dupla para a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Eles foram autuados por estupro e seguem à disposição da Justiça.

Outros casos

Nesta terça-feira (16/2), a polícia prendeu um homem de 28 anos suspeito de estuprar uma mulher de 35 em um bar na DF-128, em Planaltina. De acordo com informações PMDF, o rapaz bateu à porta de um bar - que estava fechado - e, ao perceber que a funcionária estava sozinha, pediu uma bebida alcoólica para entrar no local. Ele tirou uma faca do bolso e cometeu o crime em outro cômodo do estabelecimento. O homem também roubou R$ 70 e o celular da vítima. Ele foi preso pouco tempo depois. A vítima foi levada ao Hospital Regional de Planaltina (HRP) para ser medicada.

Na Fercal, um homem de 28 anos foi preso, na terça-feira (16/2), por ter tentado estuprar a ex-companheira, 21 anos. De acordo com as investigações, o casal, que tem um filho, se relacionou durante cinco anos e teve um relacionamento conturbado, marcado pela violência doméstica. O suspeito, inclusive, já foi preso em flagrante por causa das agressões. Inconformado com a separação, o homem invadiu a casa da jovem na manhã de domingo (14/1) e tentou violentá-la. O crime só foi impedido por causa do irmão da vítima, que ouviu os gritos e saiu para socorrê-la.