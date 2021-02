Resumo do Dia: Veja quais são as notícias sobre a covid-19 no DF

CB Correio Braziliense

Vacinação foi retomada nesta quarta após suspensão durante o feriado - (crédito: Breno Esaki/Agencia Saúde DF)

Vacinação - A Secretaria de Saúde do DF retomou a vacinação contra a covid-19 nesta quarta-feira após pausa para o feriado prolongado. Expectativa é continuar a aplicação sem interrupções até 22 de fevereiro e receber, no dia seguinte, mais 100 mil doses, mas isso depende repasse do ministério.



Variantes do vírus - A cepa britânica detectada no DF é mais contagiosa e exige cuidado redobrado. Segundo dados disponibilizados pela Fiocruz, a variante já circula no DF.

Dengue ou covid? - Os sintomas de dengue e de covid-19 podem se parecidos e o período de chuvas exige atenção redobrada no combate ao Aedes aegypti, principalmente devido à pandemia do novo coronavírus. Sintomas das duas doenças podem confundir os pacientes.

Pandemia - "Vai morrer muita gente antes de ter vacina suficiente", disse o professor da UnB Bergmann Morais Ribeiro, um dos pesquisadores à frente do sequenciamento de genoma do coronavírus. Em entrevista ao CB. Poder, ele falou sobre os estudos, a falta de vacina e investimentos em pesquisas científicas.

Carnaval - Para o MPDFT, faltou conscientização entre os moradores do DF durante o carnaval. De 12 a 16 de fevereiro, mais de 400 estabelecimentos foram fiscalizados e multas e interdições aplicadas.

Hospitais - A ocupação de leitos públicos atinge 74% no DF. Segundo balanço mais recente da Secretaria de Saúde, atualizado às 12h10, do total de 279 disponíveis, 206 são de pacientes com a doença. Rede privada, a ocupação de leitos de covid-19 é de 77%.