Covid-19: Ocupação de leitos de UTI da rede pública atinge 74% no DF

PM Pedro Marra

O hospital de campanha da PM possui 80 leitos de UTI com suporte de hemodiálise e 20 leitos de enfermaria. - (crédito: Breno Esaki/Agência Saúde)

A ocupação de leitos de UTI de covid-19 no Distrito Federal chegou a 74,37% nesta quarta-feira (17/2), segundo atualização mais recente da Secretaria de Saúde (SES-DF), realizada às 12h10. Do total de 279 disponíveis, 206 são de pacientes com a doença, e 71 estão vagos nos hospitais públicos do DF. Apenas dois estão bloqueados ou aguardam liberação.

Um total de 85,93% dos pacientes internados com covid-19 ficam no hospital uma média de 15 dias. Pacientes que ficam entre 16 e 30 dias representam 7,28% do total, enquanto os que ficam por mais de 30 dias no leito envolvem 6,80%.

No Hospital Regional da Asa Norte (Hran), há 24 leitos para pacientes contaminados com o coronavírus e 19 estão ocupados, sendo que eles não têm suporte de hemodiálise. Por outro lado, o Hospital de Campanha da Polícia Militar é o que mais proporciona suporte para hemodiálise: 76 unidades.

Na rede hospitalar privada, a taxa de ocupação de leitos adultos para recuperação da covid-19 é de 77,88%. De todas as 220 unidades, 164 estão ocupadas por pessoas com o vírus. Nos hospitais particulares, nove leitos estão bloqueados e 47 estão vagos.