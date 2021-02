Na Hora de Ceilândia fará cadastramento digital para visitas em presídios

CB Correio Braziliense

O posto do Na Hora de Ceilândia fará o cadastramento digital dos visitantes no sistema penitenciário e o atendimento dos advogados. O local fica no piso superior do Shopping Popular de Ceilândia (QNN 11, Área Especial Ceilândia Sul). A princípio, a unidade do Seape em Ceilândia vai funcionar com uma equipe de quatro policiais encarregados do atendimento.



Atualmente, para visitar um interno no sistema penitenciário do DF, os familiares ou amigos do detento precisam fazer o pré-cadastro on-line na Central de Agendamentos Seap/Na hora. O processo somente é finalizado com o comparecimento do interessado a uma das unidades do Na Hora — na Rodoviária do Plano Piloto ou no Shopping Mall do Riacho Fundo. Os advogados também utilizam o serviço. Eles podem validar o acesso pelo sistema Agenda OAB e também fazer o cadastro dos visitantes de seus clientes. Antes do atendimento presencial, é obrigatório o agendamento on-line.

De 2019 até este mês, o posto da Seape/Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto atendeu mais de 62 mil visitantes e 2.905 advogados. Já a unidade localizada no Riacho Fundo realizou, de 2018 até agora, mais de 95 mil atendimentos a visitantes, sendo 1.859 advogados. A média de agendamentos diários é de 128 no Plano Piloto e 160 no Riacho Fundo.



