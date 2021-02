Defesa Civil aumenta abertura das comportas do Lago Paranoá e mantém alerta

CB Correio Braziliense

(crédito: Breno Fortes/CB/D.A Press)

A Defesa Civil do Distrito Federal emitiu mais uma vez alerta à população sobre a abertura das comportas da barragem do Lago Paranoá. Nesta quinta (18/2), o órgão abriu ainda mais a barreira de contenção devido às chuvas intensas.

O pedido à população é de evitar as margens do lago, já que o volume de água pode subir rapidamente. Desde segunda (15/2), a Defesa Civil vem emitindo alerta acerca da abertura das comportas da barragem do Paranoá por conta dos fortes temporais. Na terça-feira (16/2), as barreiras foram abertas em mais 15cm.

Abertura

Com as chuvas registradas nos últimos dias, o reservatório de águas do Lago Paranoá alcançou a cota de 1000,6 metros. A Companhia Energética de Brasília (CEB), com a finalidade de controlar o volume de água represado, adotou o procedimento de abertura de comportas da barragem, seguindo os protocolos de segurança.