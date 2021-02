CB Correio Braziliense

Os estudantes do Centro de Convivência do Idoso (CCI) do Recanto das Emas deverão voltar às aulas com a piscina coberta e limpa. O GDF divulgou que fará as obras no local, que incluem, ainda, um sistema de escoamento de águas pluviais. O Centro de Conviência atende a 250 idosos, além de pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção. O investimento é de R$ 54 mil e criou 12 novas oportunidades de emprego.

“Acontecia muito de a piscina estar cheia de lama após as chuvas. Nessas condições, era complicado fazer os exercícios”, lembra Lúcia Pinto, 58 anos, que fazia hidroginástica três vezes por semana com o marido, de 68 anos. Por enquanto, as aulas estão suspensas devido à pandemia do novo coronavírus, mas a dona de casa não vê a hora de voltar a praticar a atividade. “Eu sinto muitas dores e as aulas me ajudaram muito. Estou torcendo para retornarmos logo”, comenta.

Professor de hidroginástica na unidade, Samuel Domingos, 26 anos, reforça a importância do exercício para a saúde. “É benéfico para qualquer público. No caso dos idosos, melhora a autoestima, o condicionamento físico e a mobilidade articular. Ao invés de estarem parados em casa, estão praticando alguma atividade”, informa. “Para isso, é importante que a piscina esteja em condições de uso porque senão acaba atrapalhando o desempenho do aluno”, alerta.

Cursos profissionalizantes

O administrador regional do Recanto das Emas, Carlos Dalvan, explica que o CCI oferece cursos profissionalizantes, fisioterapia e aulas de hidroginástica para idosos, pessoas com deficiência e necessidades de locomoção. “Antes da pandemia, a unidade também promovia o tradicional ‘Forró da Terceira Idade’, que acontecia toda sexta-feira”, conta.

“Agora, com a cobertura da piscina, os alunos terão mais conforto e segurança na época de frio ou calor”, destaca o gestor público. “Além disso, quando chover não teremos mais o problema de alagamento no centro. Essa obra vai ao encontro das políticas públicas de melhorar os equipamentos para a comunidade”, comemora Dalvan.