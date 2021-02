Familiares promovem carreata para criança atropelada no DF

DD Darcianne Diogo

Vitória vai passar por exame para confirmar ou descartar a morte cerebral - (crédito: Reprodução)

Familiares da pequena Vitória Oliveira, de 4 anos, fazem, nesta segunda-feira (22/2), uma carreata pela recuperação da criança. A menina foi atropelada enquanto andava de bicicleta, no Núcleo Rural Rajadinha 2, em Planaltina, e, desde quarta-feira (17/2), está internada em estado gravíssimo no Hospital de Base.

A carreata está marcada para começar às 20h. Os presentes irão se concentrar em frente ao Bombar Lounge, na Quadra 34 do Paranoá. Segundo familiares, a intenção do ato é fazer uma corrente de oração pela criança.

Nesta segunda-feira, Vitória deverá passar por outro exame para descartar ou decretar morte cerebral. Na sexta-feira (19/2), a pequena passou pelo mesmo exame, que apresentou resultado inconclusivo. Vitória foi atropelada enquanto brincava de bicicleta na companhia da irmã, de 7 anos, e de outras três primas. O condutor fugiu do local sem prestar socorro.

Investigação



Investigadores da 6ª Delegacia de Polícia (Paraoná) divulgaram imagens do carro suspeito de atropelar a menina. Trata-se de uma caminhonete Hilux de cor prata.

As imagens mostram o mesmo veículo na região rural Café Sem Troco, 20 minutos após o crime, com a frente danificada. No registro, não foi possível identificar o motorista e nem a placa do carro. Todos os veículos com as mesmas características da caminhonete do suspeito e que circulavam na região foram apreendidos e submetidos a exames periciais, mas, até o momento, o suspeito ainda não foi identificado.

Por meio da divulgação das imagens, a Polícia Civil do DF solicita ajuda da comunidade com informações ou denúncias pelos canais on-line, disponíveis no site oficial da corporação ou pelo Disque Denúncia (197). O sigilo é garantido.