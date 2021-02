Motoristas de aplicativos fazem protesto contra aumento de combustível

EH Edis Henrique Peres

Felipe Taylor foi um dos manifestantes contra o aumento do combustível e a baixa remuneração dos aplicativos aos motoristas - (crédito: ED Alves )

Na tarde desta segunda-feira (22/2), motoristas de aplicativos como Uber, 99, Ifood e Indriver se reuniram em frente à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para reivindicar por preços mais justos no combustível. A carreata começou por volta das 14 horas.

Os condutores dos veículos também ressaltaram que, mesmo com o aumento do preço dos combustíveis, os aplicativos não melhoraram as condições de pagamento. Felipe Taylor Figueiredo, de 27 anos, já trabalha na Uber há um ano e conta que situação está complicada.

"O valor da tarifa para gente está muito baixo, estamos rodando muito e recebendo pouco. O carro tem manutenção de pneu, de óleo, de freio, e ganhamos apenas R$0,87 por quilômetro rodado. Com o preço da gasolina como está não tem como manter a manutenção do carro e ainda levar comida para dentro de casa. Queremos apenas ser valorizados”, ressalta Felipe.

Também Jefte Mato dos Reis, 24, e motoboy do ifood há um ano e meio, relata as mesmas dificuldades. “O governo aumentou o preço do combustível e todo mundo está passando por sufoco. Nosso questionamento é o motivo desses aumentos a um preço totalmente abusivo. A gente teve que vir à rua para lutar por nossos direitos”, explica

Ao chegar na CLDF, o líder do movimento dos motoristas do DF, Manoel Scooby, se reuniu com a deputada Julia Lucy (Novo). Segundo informações de Scooby, a expectativa é que a Câmara organize uma audiência pública para que os motoristas possam apresentar as reivindicações da categoria.

Após conclusão da reunião na Câmara, os manifestantes prosseguiram com a carreata até o centro de atendimento da Uber em Brasília, no Setor Comercial Sul. A manifestação continuou até o aeroporto da capital do país. Contudo, outro movimento também é previsto para o dia 17 de março, desta vez em nível nacional.

A equipe do Correio entrou em contato com as empresas de aplicativo e aguarda retorno.