Prejudicados por chuvas do fim de semana, moradores da Vila Cauhy recebem doações

LP Luana Patriolino

Corpo de Bombeiros precisou resgatar pessoas que ficaram ilhadas - (crédito: CBMDF/Divulgação)

A Associação dos Moradores da Vila Cauhy (Amovic) está recebendo doações para ajudar as pessoas que perderam móveis e alimentos por causa das enchentes. Nos últimos dois dias, pelo menos 50 famílias tiveram as casas alagadas depois que transbordou o córrego Riacho Fundo — que passa por trás do Fórum Núcleo Bandeirante.

O diretor da Amovic, Walter Marques Siqueira de Lima, detalha a mobilização dos moradores para ajudar os demais. "Montamos uma força-tarefa, porque as pessoas perderam fogão, geladeira e até alimentos. Tentamos conseguir roupas de cama, colchão e produtos de limpeza, para lavar as casas e roupas. Foi uma lama grossa e escura que estragou tudo. As pessoas perderam tudo", lamenta Walter.

As enchentes destruíram móveis, casas e colocou a população em perigo. No domingo (21/1), o Corpo de Bombeiros resgatou pessoas que ficaram ilhadas em casas inundadas pelo rio que transbordou.

O representante dos moradores conta que o problema é antigo. No ano passado, a associação entrou em contato com a Administração Regional do Núcleo Bandeirante e com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) para fazer um projeto de muro de gavião, às margens do córrego. Essas construções consistem de gaiolas metálicas, formadas por fios de aço galvanizado, para resistir às mudanças do tempo sem oxidar, podendo, também, haver uma camada de material em PVC, para gerar resistência à corrosão.

No entanto, não houve reformas até agora, segundo Walter Marques. "Na margem do rio, para o lado do Núcleo Bandeirante, tem o fórum da cidade. E, para essa parte, fizeram o muro há muito tempo, com objetivo de proteger o estacionamento do fórum. Mas, do lado de cá, que tem as pessoas mais humildes, nada foi feito", diz o representante da Amovic.

No sábado (20/2), moradores da região enviaram ao Correio imagens de vias inundadas e intransitáveis no bairro. O temporal começou por volta das 16h30 e assustou quem passava por lá.

Para ajudar a Vila Cauhy, é possível entregar doações no Campo Sr. Adelino, em uma tenda montada pela Administração Regional do Núcleo Bandeirante. Das 8h às 18h, voluntários receberão itens como alimentos, materiais de limpeza, roupas, remédios, produtos de higiene pessoal e móveis usados.