Vídeo: alagamento no Núcleo Bandeirante preocupa moradores próximos do córrego

LP Luana Patriolino

(crédito: Reprodução )

O rastro de destruição deixado pelas chuvas intensas deste sábado (20/2) provocou nos moradores do Distrito Federal sentimentos de medo e insegurança. Em várias regiões da capital, foram notificados alagamentos e desabamentos. No Núcleo Bandeirante, a população registrou imagens impressionantes das vias inundadas e intransitáveis (vídeo).

De acordo com relatos dos moradores ao Correio, o temporal começou por volta de 16h30. O córrego localizado atrás do fórum da cidade transbordou e assustou quem passava por lá. “Com muita preocupação e desespero, liguei no Corpo de Bombeiros e fui orientado a procurar a Defesa Civil. Entrei em contato e informaram que iriam verificar o que poderia ser feito. Não é de hoje que estamos correndo atrás de resolver esse problema”, conta o autônomo Victor Prado, 28 anos, autor das imagens.

Victor relata que várias casas correm risco de desabamento e que a reclamação também já foi feita para a administração do Bandeirante, do Park Way e da Novacap. No entanto, ainda não teve respostas. “A cada dia que passa, a cada chuva que cai, é um desespero. Esse é um pedido de socorro. Várias casas e chácaras alagadas e muitas pessoas perderam seus bens por causa dos alagamentos”, diz.

Essa não é a primeira enchente que preocupa o autônomo. Em chuvas passadas, ele perdeu geladeira, fogão, camas e várias roupas. A sensação constante é de pânico. “Sinto esses temporais na pele, pois cada chuva é um medo maior da casa desmoronar ou do poste de luz cair. Hoje mesmo tivemos que mandar as crianças para casas de outros parentes, pois não podíamos deixá-las correndo esse risco”, revolta-se Victor.

Neste sábado (20/2), as chuvas intensas no Distrito Federal causaram estragos e acidentes em toda a capital. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para ajudar veículos que ficaram ilhados em alagamentos em residências e vias públicas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, nos últimos dias, sinalizando perigo para chuvas intensas. A Defesa Civil mapeou 41 áreas de risco em 19 regiões administrativas do DF. Estes locais apresentam residências em áreas com declives acentuados; proximidade a córregos e demais cursos d’água; ausência ou precariedade de sistemas de drenagem de águas pluviais; falta de saneamento básico; fragilidades construtivas das edificações; invasões ou ocupações em áreas de proteção ambiental; e acúmulo de resíduos sólidos (entulho e restos de obras).