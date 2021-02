Covid-19: 11% dos pacientes internados na rede pública são de Goiás

SS Samara Schwingel

A ocupação dos leitos de UTI da rede pública chega a mais de 90% - (crédito: Breno Esaki/CB/D.A Press)

Cerca de 11% das 152 pessoas que ocupam leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) voltadas ao tratamento da covid-19 no Distrito Federal são residentes em municípios do Estado de Goiás. Este valor corresponde a 14 pessoas. Outras 14 não declararam o local de origem e uma é do Amazonas.

Em relação às internações gerais, que não são voltadas para covid-19, a porcentagem aumenta. Cerca de 20% dos pacientes são do Entorno, sendo que 23 mil pessoas são do Goiás e 427 de Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Saúde da capital federal, este número pode ser maior considerando que alguns pacientes informam endereços de parentes que moram no DF.

Ocupação de leitos

Nesta segunda-feira (22/2), a ocupação de leitos em UTIs voltadas para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus chegou a 90,3% na capital federal. Atualmente, há 172 leitos na rede pública e 220, na particular. Do total, 310 estão ocupados, 64 livres e 18 bloqueados, aguardando liberação.

Já no Entorno, a ocupação dos leitos de UTIs, que são poucos, está próxima de 100% em várias cidades. Prefeitos da região cobram que o governo da capital do país decrete um novo lockdown para conter a disseminação do novo coronavírus.

Reunião

Nesta terça-feira (23/2), as secretarias de Saúde do DF e de Goiás pretendem traçar, em conjunto, estratégias para conter o avanço da pandemia nas regiões. O encontro entre representantes das duas pastas está marcado para ocorrer nesta terça-feira (23/2), às 18h, no gabinete da Secretaria de Saúde do DF.