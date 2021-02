Após venda de medicamento errado, farmácia terá que pagar R$2 mil

CB Correio Braziliense

O tribunal considerou que o erro na venda do medicamento atingiu a dignidade da consumidora - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 2/4/2018)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) determinou que a empresa de farmácias Raia Drogasil pague R$ 2 mil de indenização depois de vender medicamento errado para o tratamento de crises de epilepsia. A condenação foi caracterizada em danos morais por afrontar a dignidade da autora. À sentença ainda cabe recurso.



No processo, a indenizada alega que, ao chegar no local, uma funcionária da farmácia ofereceu um medicamento genérico e que, devido ao preço menor, foi persuadida a adquirir o produto. No entanto, quando as crises continuaram a ocorrer mesmo após a ingestão do remédio, a vítima percebeu que a funcionária tinha vendido um antibiótico genérico ao invés do fármaco correto para o tratamento de epilepsia.

A Raia Drogasil contestou a acusação e disse que não havia provas que comprovassem as alegações da vítima. Além disso, a farmácia argumentou que, caso o erro tenha acontecido, a ocorrência do dano moral não está caracterizada. Contudo, o juiz titular do 7° Juizado Especial Cível de Brasília do TJDFT condenou a empresa após analisar que a funcionária deveria ter prestado atenção, na hora da venda, se o medicamento era o correto. De acordo com o magistrado, o erro configura falha grave, considerando, sobretudo, a natureza da doença.