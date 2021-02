Homem é encontrado morto dentro de contêiner com pés e mãos amarrados

DD Darcianne Diogo

(crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga a causa da morte de um homem encontrado, na noite desta terça-feira (23/2), com pés e mãos amarrados. O corpo do rapaz, que ainda não teve a identidade revelada, estava dentro de um contêiner de obra, na QNN 27 de Ceilândia. A 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) apura o caso. A PMDF também atuou na ocorrência.

Ao Correio, o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva, informou que um vigilante que fazia ronda em frente a uma escola, quando encontrou o cadáver e acionou a polícia. "A informação que temos é que foi por 19h, mas o fato foi comunicado às 23h. Ainda não temos a identificação da vítima", detalhou.

A perícia compareceu ao local para identificar se o corpo apresentava sinais de tiro ou arma branca. "Como ele estava sem documento, estamos esperando algum parente aparecer. Se não aparecer, teremos que esperar a perícia para identificá-lo pela digital do dedo", finalizou Peralva.